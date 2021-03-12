Сумчанин Артем Гарин безошибочно смог назвать наизусть 23 тысячи цифр после запятой в числе Пи.

Об этом 12 марта сообщила в Фейсбуке руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"Сколько непоследовательных чисел можно запомнить? Десять? Сто? А может, даже двести? Сумчанин Артем Гарин безошибочно назвал наизусть... 23 000 цифр после запятой числа Пи. Максимальное время, которое он потратил на припоминание числа, составляло всего 5 секунд", - написала Ветрова.

Она добавила, что Артем уже трижды рекордсмен Национального реестра рекордов и входит в десятку самых известных мнемонистов мира.

"Пожалуй, это единственный украинец, которого никто не спрашивает: "Неужели ты забыл?" - пошутила Ветрова.

В комментариях к посту она также рассказала, что при фиксации рекорда Гарину максимально усложнили задачу. Его просили назвать не подряд 23 000 цифр, а десять цифр из определенной сотни и определенной тысячи, номера которых извлекали из бокса слепым методом. И 30-летний мужчина их неизменно вспоминал.

К слову, 14 марта у самой известной математической константы - числа Пи - официальный день рождения.

Ранее "Страна" рассказывала о рекордсменке, получившей в 25 лет девять высших образований.