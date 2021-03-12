Экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин, которого СНБО подозревает в госизмене из-за голосования за Харьковские соглашения в 2010 году, подробно прокомментировал в интервью "Стране" обвинения в свой адрес.

Так, Владимир Литвин не считает государственной изменой принятие Харьковских соглашений. Однако отмечает, что по логике СНБО в госизмене можно уличить многих других известных украинских политических деятелей. В частности, экс-президентов Леонида Кравчука, Леонида Кучму, а также Богдана Хмельницкого.

"С таким же успехом можно предьявить претензии тем, кто подписал Беловежское соглашение (от украинской стороны его подписал Леонид Кравчук - Ред.)... Если в СНБО это соглашение сейчас внимательно перечитают, они найдут зраду и в нем", - считает Литвин.



И цитирует несколько статей из этого документа.

"К примеру, статья 5: "Высокие Договаривающиеся Стороны признают и уважают территориальную целостность друг друга и неприкосновенность существующих границ в рамках Содружества". То есть, они признают территориальную целостность Украины при условии, что она будет в содружестве с этими странами. Зрада? Зрада.



Идем дальше. Статья 6, цитирую специально для СНБО: "Государства — члены Содружества будут сотрудничать в обеспечении международного мира и безопасности, осуществлении эффективных мер сокращения вооружений и военных расходов. Они стремятся к ликвидации всех ядерных вооружений, всеобщему и полному разоружению под строгим международным контролем… Государства — члены Содружества будут сохранять и поддерживать под объединенным командованием общее военно-стратегическое пространство, включая единый контроль над ядерным оружием... Стороны обязуются проводить согласованную политику по вопросам социальной защиты и пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей". Зрада? Зрада.



Дальше — статья 7: "Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что к сфере их совместной деятельности, реализуемой на равноправной основе через общие координирующие институты Содружества, относятся: — координация внешнеполитической деятельности…". И так далее.



Кто подписывал это с украинской стороны? Известно (Леонид Кравчук — Ред.). Что, и он виноват? Кто знает, в каких условиях ему довелось вести переговоры? Про Богдана Хмельницкого уже не говорю — это отдельный вопрос. Его тоже можно уличить в госизмене за Переяславский договор (Переяславская Рада 1654 года, когда казаки присягнули на верность Московскому царю - Ред.).



Идем дальше, чтобы было ясно. Кто подписал соглашения по размещению базы Черноморского флота, которую мы за долги отдаем России? (Леонид Кучма в 1997 году — Ред.) Зрада? Да. Тогда же тоже писали о зраде. Так давайте теперь всю историю Украины расследовать. И Будапештский меморандум тоже нужно расследовать. Только вот я боюсь, что некоторые расследовали выйдут сами на себя. Попробовал бы Данилов побыть в шкуре президентов. Хотя не по Сеньке шапка", - заявил в интервью "Стране" Владимир Литвин.

Полный текст интервью с бывшим главой Верховной Рады, которому грозит уголовное дело за госизмену, можно прочесть по ссылке.

Напомним, что СНБО поручил СБУ проверить, не было ли госизменой голосование за Харьковские соглашения в 2010 году. Таким образом уголовными делами пригрозили 236 бывшим депутатам, которые 11 лет назад голосовали за продление пребывания Черноморского флота в Крыму в обмен на скидку на газ.