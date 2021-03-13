Экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин, которого СНБО подозревает в госизмене из-за голосования за Харьковские соглашения в 2010 году, подробно рассказал в интервью "Стране", как проходило то скандальное голосование.

"Провластным фракциям не хватило бы голосов для принятия этого решения. Оппозиция дала ровно столько, сколько необходимо, чтобы решение прошло с запасом. Так как в лучшем случае было бы всего 220 голосов. Убеждал: сделаем так, чтобы было полноценное обсуждение. Напоминал, как рассматривался вопрос о внесении изменений в Конституцию 8 апреля 2004 года. Для принятия этого закона не хватило, если не ошибаюсь, шесть голосов. Ведь тогда я заблокировал карточки депутатов, которые отсутствовали в зале. Предложил такой же путь и в 2010-м. Не пытаюсь себя оправдать, но спикер Рады организовывает процесс голосования, это моя функция", - рассказал Владимир Литвин "Стране".

Однако когда депутаты вошли в зал голосований, начался "спектакль".

По факту мы зашли в зал, и началось! Бросали яйца, шашки… Одновременно подбегали ко мне метатели с просьбами: "Быстрее ставь на голосование". Причем депутаты разных фракций. Проголосовали. Приняли. Всё. Сразу все успокоились и протестанты со своими оппонентами за пять минут до этого пошли праздновать. Остальные продолжили работу... Все подбегали и говорили: "Быстрее ставь на голосование, нам нужно закончить этот спектакль". Вы же понимаете, что если бы депутаты из оппозиции были категорически против Харьковских соглашений, то не разрешили бы своим 16 депутатам проголосовать. Они бы нашли возможность заблокировать их работу. Пусть это в СНБО и изучают", - заявил Владимир Литвин.



На вопрос, кто устраивал беспорядки в зале, Литвин ответил: "Все были хороши. Считаю, что это было решение не правящей коалиции, а всей Рады. Не было такой фракции, которая бы не дала голоса за Харьковские соглашения. А сейчас СБУ хочет проверять на госизмену 236 депутатов. Я бы хотел увидеть, как некоторых из них они будут проверять".

Полный текст интервью с бывшим главой Верховной Рады, которому грозит уголовное дело за госизмену, можно прочесть по ссылке.

Напомним, что СНБО поручил СБУ проверить, не было ли госизменой голосование за Харьковские соглашения в 2010 году. Таким образом уголовными делами пригрозили 236 бывшим депутатам, которые 11 лет назад голосовали за продление пребывания Черноморского флота в Крыму в обмен на скидку на газ.