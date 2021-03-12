На США после аномальных февральских холодов, от которых особенно пострадал Техас, обрушился новый природный катаклизм - засуха. От нее в той или иной степени с начала марта пострадали около 70 миллионов человек.

Об этом сообщает издание USA Today.

Сушь накрыла большую часть западных территорий страны. Она угрожает сельскому хозяйству региона и чревата лесными пожарами.

Некоторые ученые считают, что США столкнулись с "мегазасухой" - интенсивной засухой, которая длится десятилетиями.

В целом, около 90% территории Запада сейчас страдают от самой сильной за последние 20 лет сушью. Особенно сильно - Южная Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Невада, Юта и Колорадо. Территории некоторых штатов, таких как Аризона и Колорадо, оказались в зоне засухи на более чем 98%. В Калифорнии около 90% территории штата находится в условиях засухи.

Карта засухи на 2 марта

По прогнозам ученых, надвигающаяся "мегазасуха" может оказаться самой сильной за последние 1200 лет.

Ранее "Страна" рассказывала, что морозы в Техасе убили около 50 человек.

Мы также приводили прогноз, согласно которому в Украине в ближайшие годы участятся засухи и суховеи.