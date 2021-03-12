После аномальных морозов по США ударила мощная засуха. Она может стать самой сильной за 1200 лет
На США после аномальных февральских холодов, от которых особенно пострадал Техас, обрушился новый природный катаклизм - засуха. От нее в той или иной степени с начала марта пострадали около 70 миллионов человек.
Об этом сообщает издание USA Today.
Сушь накрыла большую часть западных территорий страны. Она угрожает сельскому хозяйству региона и чревата лесными пожарами.
Некоторые ученые считают, что США столкнулись с "мегазасухой" - интенсивной засухой, которая длится десятилетиями.
В целом, около 90% территории Запада сейчас страдают от самой сильной за последние 20 лет сушью. Особенно сильно - Южная Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Невада, Юта и Колорадо. Территории некоторых штатов, таких как Аризона и Колорадо, оказались в зоне засухи на более чем 98%. В Калифорнии около 90% территории штата находится в условиях засухи.
Карта засухи на 2 марта
По прогнозам ученых, надвигающаяся "мегазасуха" может оказаться самой сильной за последние 1200 лет.
Ранее "Страна" рассказывала, что морозы в Техасе убили около 50 человек.
Мы также приводили прогноз, согласно которому в Украине в ближайшие годы участятся засухи и суховеи.