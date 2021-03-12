Экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин, которого СНБО подозревает в госизмене из-за голосования за Харьковские соглашения в 2010 году, прокомментировал "Стране" обвинения в свой адрес.

Так, Литвин считает, что государственной измены в Харьковских соглашениях нет. Они, по словам Литвина, лишь следствие проблемы, а ее причина - газовый контракт, подписанный Юлией Тимошенко и Владимиром Путиным в 2009 году. Из-за этого невыгодного для Украины газового контракта Украина и была вынуждена ратифицировать Харьковские соглашения.

При этом, как заявил "Стране" Литвин, Тимошенко и Путин еще при подписании газовых контрактов договорились, что будет подписано соглашение по размещению Черноморского флота РФ.

Об этом Владимир Литвин заявил в интервью "Стране".

"Хочу, чтобы все поняли: Харьковские соглашения — это следствие. Причина — газовый контракт. В 2009 году было подписано соглашение с Россией по газу, которе сразу привело к увеличению цены на газ в два раза — до 360 долларов, а до этого было 179,5 долларов... Президент утверждал, что подписал Харьковские соглашения ради скидки на газ. Почему-то Данилов не сказал, что этот вопрос рассматривали на заседании СНБО. Нужно же было протоколы поднять. На том заседании и вне его звучала информация, что когда подписывали кабальные газовые соглашения, обещали России, что будет подписано соглашение по размещению Черноморского флота РФ на территории Украины еще на 50 лет. И соответственно Украина будет иметь скидки. То есть уже тогда ее загнали в западню", - сообщил "Стране" Владимир Литвин.

На уточняющий вопрос "Страны", был ли такой пункт прописан в газовых соглашениях Тимошенко-Путина, Литвин ответил следующее:



"Это было не прописано, это было устно, "понятийно", договорено теми, кто подписывал эти соглашения в 2009 году. Отсюда — абсурдная, неподъемная цена на газ. Верховная Рада к ратификации этого газового контракта 2009 года не имела никакого отношения. Кабмин взял на себя эту ответственность, а потом, как известно, возникли судебные процессы (Тимошенко была осуждена на 7 лет за газовый контракт, по после Майдана 2014 года была реабилитирована — Ред.)", - уточнил экс-спикер Верховной Рады.

Литвин также рассказал, как принималось решение по голосованию за Харьковские соглашения.

По его словам, по состоянию на апрель месяц 2010 года нельзя было сверстать госбюджет, поскольку при такой цене на газ экономика страны была обречена на то, чтобы полностью "лечь".

"Я был на том заседании СНБО, где рассматривалось подписание Харьковских соглашений. Докладывает премьер. Экономический блок в один голос заявляет, чтов случае нератификации страна рухнет. Мне, председателю Верховной Рады, который является также членом СНБО, не верить представленным расчетам? Экономическим выкладкам? Я что, министр финансов? На СНБО доказывает президент: мы выторговали не 50 лет, а 25 лет аренды Черноморским флотом баз в Крыму. Я при переговорах не присутствовал, но на СНБО подобное утверждается, то, наверное, какие-то аргументы им приводили при этих переговорах. СНБО принял решение поддержать харьковские соглашения и рекомендовать Раде их ратифицировать. Одновременно сверстать бюджет на 2010 год с учетом тех скидок. А это было накануне 9 мая. В связи с этим звучал и такой аргумент, что мы не можем без бюджета выплатить то, что причитается ветеранам, будет проблема с пенсиями, зарплатами и т.п.", - так объяснил необходимость принятия Харьковских соглашений Владимир Литвин.

Само голосование за Харьковские соглашения стало скандальным. Так, в спикера кто-то начал метать яйца, а рядом стоящие люди прикрывали его зонтами.

"Это просто нужно было видеть. В парламенте было все: и бросание яиц, и дымовые шашки... Почему это сделали? Чтобы документ прошел. Чтоб прикрыть то, какое кабальное соглашение по газу 2009 года. Чтобы закрыть эту тему. Вот исходная точка и спусковой крючок — газовый контракт, а Харьковские соглашения — его следствие", - заявил экс-глава Верховной Рады.

Полный текст интервью с бывшим главой Верховной Рады, которому грозит уголовное дело за госизмену, можно прочесть по ссылке.

Напомним, что СНБО поручил СБУ проверить, не было ли госизменой голосование за Харьковские соглашения в 2010 году. Таким образом уголовными делами пригрозили 236 бывшим депутатам, которые 11 лет назад голосовали за продление пребывания Черноморского флота в Крыму в обмен на скидку на газ.