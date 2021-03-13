Экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин, которого СНБО подозревает в госизмене из-за голосования за Харьковские соглашения в 2010 году, прокомментировал "Стране" обвинения в свой адрес.

Так, Литвин убежден, что вопрос о государственной измене был поднят для того, чтобы "выбить" его из борьбы за должность ректора КНУ им. Т.Шевченко.

Об этом Владимир Литвин заявил в интервью "Стране".

"Этот вопрос поднял секретарь СНБО Алексей Данилов, чтобы сбить меня как реального будущего ректора университета Шевченко", - сказал Литвин.

И добавил: "Сделана ставка на других людей, которые будут послушными. Знаю, кто это сделал. Они уже донесли свое желание "служить".

Он также обратил внимание на то, что секретарь СНБО Алексей Данилов отдельно подчеркнул роль в принятии Харьковских соглашений Владимира Литвина, который на тот момент был председателем Верховной Рады. А сейчас баллотируется в ректоры КНУ им. Тараса Шевченко.

"Секретарь СНБО Алексей Данилов уделил особое внимание моей персоне, сказал, что я недостойный возглавлять университет. Хотя, казалось бы, причем это к Харьковским соглашениям? По факту Данилов с помощью административного ресурса вторгся в университетский избирательный процесс, нарушив при этом все правила. Какое право он имеет вмешиваться в выборы?", - рассуждает Литвин.

Он также сообщил о том, что на людей, которые претендуют занять должность ректора университета Шевченко, возбуждены уголовные дела.

"Согласно Киотскому протоколу, университет получил деньги на реконструкцию и утепление корпусов — часть денег разворовали, суммы большие. Кто к этому причастен - известно. Еще одно уголовное дело связано с так называемым обучением студентов-иностранцев, которые даже на территорию Украины не въезжали, но успешно сдавали сессии и получали дипломы. Под соответствующими приказами стоят подписи людей, которые теперь предлагают свои услуги университету в качестве руководителя", - рассказал "Стране" Владимир Литвин.

Он уточнил, что 17 марта будет уже третья попытка избрать ректора. И как раз накануне СНБО поручило проверить голосование по Харьковским соглашениям 11-летней давности. Литвин считает, что эти обвинения прямо связаны с тем, чтобы не допустить его занять руководящую должность в университете.

"Но должен сказать, что то, как это (выборы ректора - Ред.) проводится — это саботаж по вине руководства. Очень хочется остаться с людьми, с которыми многое связывает. В том числе — уголовные дела, о которых частично сказал. Нужно, чтобы во главе встал удобный человек. Я в этом плане неудобный. Ибо сразу сказал, что, когда стану ректором, будет проведена полная инвентаризация. Отсюда такие истерические заявления — в университете мне это прямо в глаза не могут сказать. Говорит начальство повыше", - отметил Владимир Литвин.

Он добавил, что ему "изначально активно не советовали принимать участие в выборах". "А теперь за несколько дней до голосования 17 марта пытаются "сбить" усилиями секретаря СНБО", - уточнил Литвин.

Полный текст интервью с бывшим главой Верховной Рады, которому грозит уголовное дело за госизмену, можно прочесть по ссылке.

Напомним, что СНБО поручил СБУ проверить, не было ли госизменой голосование за Харьковские соглашения в 2010 году. Таким образом уголовными делами пригрозили 236 бывшим депутатам, которые 11 лет назад голосовали за продление пребывания Черноморского флота в Крыму в обмен на скидку на газ.