Президент Украины Владимир Зеленский в ходе сегодняшнего обращения назвал фамилии украинских бизнесменов, которых он считает представителями "олигархического класса".

"Мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно – ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих? Первое – поддерживается. Второе – заканчивается", - заявил президент.

Напомним, также сегодня Зеленский публично поддержал санкции, введенные США в отношении Игоря Коломойского на основании его деятельности на посту губернатора Днепропетровской области.

Ранее мы публиковали темники Банковой, в которых провластным депутатам советуют говорить о завершении времен экс-президента Петра Порошенко, когда Коломойский мог иметь "крышу".