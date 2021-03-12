Обращая внимание на вопрос деоккупации Крыма, необходимо уделить внимание и теме принятия в 2010 году Верховной Радой Харьковских соглашений, которые позволяли российскому флоту размещаться на полуострове до 2042 года.

Об этом в ходе обращения в пятницу, 12 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 11 марта была утверждена государственная Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя.

По словам Зеленского, этот документ должен был появиться "еще в 2014 году".

"Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме. В то же время, когда мы говорим о деоккупации, логично также разобраться: кто и как создал условия для оккупации? И речь не только о 2014 годе, но и о принятии так называемых Харьковских соглашений", - добавил глава государства.

Напомним, в четверг, 11 марта, СНБО поручил проверить деятельность депутатов, которые проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений 11 лет назад. На следующий день Служба безопасности Украины открыла дело о госизмене.

Также сообщалось, что подписание этого документа в 2010 году поддержал Петр Порошенко.