Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта записал почти 10-минутное видеообращение, посвященное результатам заседания СНБО, состоявшегося накануне. В нем глава государства заявил о поддержке Киевом санкций, введенных США в отношении олигарха Игоря Коломойского.

Видеообращение опубликовано в Фейсбуке Офиса президента.

"О санкциях США в отношении бывших владельцев "ПриватБанка". Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" приводила ключевые тезисы нового видеообращения Зеленского.

Мы также публиковали полную текстовую версию выступления президента.