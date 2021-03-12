Вечером в пятницу, 12 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу недавних решений Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Страна" приводит полный текст обращения Зеленского.

"Уважаемые граждане Украины! Дорогой народ!

Вчера под моим председательством состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. За последний месяц - четвертое, и могу заверить - не последнее.

Прежде всего хочу поблагодарить всех присутствующих вчера членов СНБО за важную работу, активную позицию и готовность защищать государственные интересы Украины.

Не секрет, что последние решения СНБО вызвали значительный резонанс. Одобрение в обществе и, разумеется, возмущение тех, кто находит в решениях СНБО свои фамилии и свой бизнес. Сегодня я подведу промежуточные итоги, расставлю точки над "и" и простым языком объясню вам - нашим гражданам Украины, что происходит.

Коротко я описал бы этот процесс тремя словами: Украина дает сдачи. Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного - справедливости. Справедливости, которая долгие годы для обычных людей была даже не дефицитом. А чем-то мифическим, будто из легенд про цвет папоротника. Пока мы с вами верили, что справедливость есть, и безуспешно пытались ее найти, некоторые присваивали себе государственные ресурсы, недра, стратегические предприятия, трубопроводы и даже, как оказалось, - Конституционный Суд Украины. Одним словом - все, что "плохо лежит".

Восстановление справедливости в Украине было одной из моих ключевых обещаний. Говорят, обещанного ждут три года. Мы начали чуть раньше.

Прежде всего мы пресекли попытки расколоть Украину пропагандой и дезинформацией. 2 февраля 2021 года была заблокирована деятельность лиц, которые считали нормой вести бизнес на временно оккупированных территориях Украины и финансировать дезинформационные батальоны, которые атаковали украинский залпами лжи и манипуляций.

Конечно, всем интересно - почему это не было сделано предыдущим руководством страны за все годы войны? Пожалуй, вопрос риторический. Возможно, они действовали по логике "мухи - отдельно, конфеты - отдельно".

Далее. 19 февраля были заблокированы активы, имущество, аннулированы лицензии и разрешения предприятий, связанных с господином Медведчуком.

Также было поручено вернуть в государственную собственность нефтепровод "ПрикарпатЗападтранс". И, не менее важно, - выяснить, при каких обстоятельствах в 2015 году, в эпоху гетманства всем известно кого, в частной собственности оказался государственный нефтепровод длиной почти полторы тысячи километров.

Также справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а в частных руках может оказаться контрольный пакет акций над стратегическими оборонными предприятиями Украины, в частности "Мотор Сич", а также могут присваиваться земли и недра, которые принадлежат народу Украины.

Как вообще это произошло? Опять же - риторический вопрос. Но ответы на них найдут правоохранительные органы совместно с Государственной службой геологии и недр. Граждане должны знать, каким образом и на каких условиях рядом лиц в Украине были получены те или иные ресурсы.

Тем, кто сделал это законно, бояться нечего. И для того, чтобы установить это, будет проведен максимально подробный аудит, результаты которого будут представлены обществу. Уверен, что эти ответы должны быть не риторическими, а конкретными, исчерпывающими и аргументированными - как для граждан, так и для возможных будущих судебных дел.

О санкциях США в отношении бывших владельцев ПриватБанка. Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс".

А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно - ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих?

Первое - поддерживается. Второе - заканчивается.

Кроме того, вчера мы наконец сделали то, что должно было появиться еще в 2014 году. Утверждена государственная Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме.

В то же время, когда мы говорим о деоккупации, логично также разобраться: кто и как создал условия для оккупации? И речь не только о 2014 годе, но и о принятии так называемых Харьковских соглашений.

Все это - далеко не полный перечень шагов, предпринятых государством в последнее время. И далеко не окончательный список мероприятий, которые будут приняты государством в недалеком будущем. Подчеркиваю - принятые нашим государством, по нашему решению, согласно нашим долгом, а не потому, что кто-то нам позвонил. Для защиты интересов Украины мне достаточно двух вещей. Первая - 25 января 1978. День, когда я родился в этой стране, на нашей украинской земле. Вторая - 20 мая 2019, когда я поклялся защищать нашу Украину всеми своими действиями. В дополнительных мотивациях, в частности от наших партнеров, я не нуждаюсь. В поддержке - да. И за нее мы всегда будем благодарны".

Ранее "Страна" подробно разбирала, что СНБО принял на заседании 11 марта.

Мы также разбирались, почему у Зеленского решили создать "центр по фейкам".