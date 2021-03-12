"Украина дает сдачи". Зеленский записал видео по новым решениям СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам страны в новом видео.
Запись опубликована на странице Офиса президента в Фейсбуке.
В обращении глава государства предупредил, что заседание СНБО, которое состоялось 11 марта, не последнее.
"Не секрет, что последние решения СНБО вызвали большой резонанс. Коротко я бы описал этот процесс в трех словах: Украина дает сдачи. Пока мы верили, что справедливость есть, кто-то присваивал себе недра, трубопроводы, стратегические предприятия и даже Конституционный суд. Одним словом, все, что плохо лежит", - заявил президент.
Кроме того, Зеленский назвал закрытые телеканалы "дезинформационными батальонами". И упрекнул предшественника Петра Порошенко в том, что тот не сделал то же самое.
"Справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а в частных руках может оказаться контрольный пакет акций стратегических оборонных предприятий Украины. В частности, "Мотор Сич", - перешел к другой теме президент.
Затем Зеленский анонсировал расследования по незаконному присвоению недр.
"Справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а в частных руках, может оказаться контрольный пакет акций над стратегическими оборонными предприятиями, в частности Мотор Сич, а также могут присваиваться земли и недра, которые принадлежат народу Украины. Как вообще это случилось? Опять же - риторический вопрос. Но ответы на них найдут правоохранительные органы вместе с государственной службой геологии и недр", - сказал Зеленский.
Зеленский также анонсировал аудит по законности получения недр в частное пользование.
"Кто сделал это законно - бояться нечего. Результаты аудита будут представлены обществу", - пообещал глава государства.
Также он заявил, что в будущем могут быть судебные дела по этим вопросам.
"О санкциях США в отношении бывших владельцев Приватбанка. Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой", заявил Зеленский.
Ранее "Страна" подробно разбирала, что СНБО принял на заседании 11 марта.
Мы также сообщали, что у Зеленского решили создать "центр по фейкам", и размышляли, с какой целью.