Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам страны в новом видео.

Запись опубликована на странице Офиса президента в Фейсбуке.

В обращении глава государства предупредил, что заседание СНБО, которое состоялось 11 марта, не последнее.

"Не секрет, что последние решения СНБО вызвали большой резонанс. Коротко я бы описал этот процесс в трех словах: Украина дает сдачи. Пока мы верили, что справедливость есть, кто-то присваивал себе недра, трубопроводы, стратегические предприятия и даже Конституционный суд. Одним словом, все, что плохо лежит", - заявил президент.

Кроме того, Зеленский назвал закрытые телеканалы "дезинформационными батальонами". И упрекнул предшественника Петра Порошенко в том, что тот не сделал то же самое.

"Справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а в частных руках может оказаться контрольный пакет акций стратегических оборонных предприятий Украины. В частности, "Мотор Сич", - перешел к другой теме президент.

Затем Зеленский анонсировал расследования по незаконному присвоению недр.

"Справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а в частных руках, может оказаться контрольный пакет акций над стратегическими оборонными предприятиями, в частности Мотор Сич, а также могут присваиваться земли и недра, которые принадлежат народу Украины. Как вообще это случилось? Опять же - риторический вопрос. Но ответы на них найдут правоохранительные органы вместе с государственной службой геологии и недр", - сказал Зеленский.

Зеленский также анонсировал аудит по законности получения недр в частное пользование.

"Кто сделал это законно - бояться нечего. Результаты аудита будут представлены обществу", - пообещал глава государства.

Также он заявил, что в будущем могут быть судебные дела по этим вопросам.

"О санкциях США в отношении бывших владельцев Приватбанка. Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой", заявил Зеленский.

Ранее "Страна" подробно разбирала, что СНБО принял на заседании 11 марта.

Мы также сообщали, что у Зеленского решили создать "центр по фейкам", и размышляли, с какой целью.