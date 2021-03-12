В небе над поселком Усть-Нера, что в Якутии, пролетела загадочная светящаяся комета. Специалисты разошлись во мнениях, что это могло быть: часть ракеты или же космический мусор.

Видео 12 марта опубликовал аккаунт в Instagram "yakutsk_news", затем оно разлетелось по соцсетям.

Сайт РБК со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса" написал, что комета, скорее всего, сгорающий в атмосфере разгонный блок "Фрегат", который использовали в 2009 году для вывода на орбиту группы спутников.

"По информации главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, сгоревшим в атмосфере объектом может являться разгонный блок "Фрегат", запущенный в составе ракеты-носителя "Союз-2.1б" в 2009 году с группой космических аппаратов разных государств", - предположили в "Роскосмосе".

Тогда "Фрегат" использовали в качестве верхней ступени ракеты "Союз-2.1б" для вывода на орбиту шести спутников: пяти российских и южноафриканского аппарата Sumbandila.

А в пресс-службе минэкологии Якутии пояснили, что на территории республики обычно падают отделяющиеся части ракет-носителей типа "Союз-2", запускаемых с космодрома "Восточный". Хотя в последние дни с космодрома никаких запусков не производили.

Между тем эксперт по челябинскому метеориту Виктор Гроховский заявил, что на видео - сброшенный мусор с американского сегмента МКС.

Ранее "Страна" рассказывала, что российский космонавт показал видео с борта МКС, на котором летят пять светящихся объектов.

Впоследствии эксперты сошлись во мнении, что это были спутники системы связи Starlink Илона Маска.