В пятницу, 12 марта, в израильском медицинском центре Западной Галилеи в Нагарии умер знаменитый велопутешественник Рои "Джинджи" Садан. 38-летний мужчина не пережил последствий аварии.

Об этом сообщает сайт NEWSru.co.il.

10 марта Рои ехал на велосипеде и был сбит автобусом недалеко от кибуца Рош-ха-Никра, что на севере Израиля. Его доставили в больницу с необратимым повреждением головного мозга. После смерти органы известного путешественника передали семерым пациентам.

Садан родился и вырос в израильском поселении Оранит. После службы в армии он стал заниматься альпинизмом и даже прошел профессиональный курс альпинизма в Индии. Но затем его захватил велоспорт.

Рои решил совершить кругосветное велопутешествие. Подготовка к нему заняла год. Велопоход начался в июле 2007 года в заливе Прудхо на Аляске и длился четыре с половиной года. Рои проехал более 66 000 км, пересек 42 страны в Северной Америке, Южной Америке, Африке, Европе, Азии, а также исколесил Австралию. Путешествие Садана было одиночным, без поддержки каких–либо логистических команд.

В свои последние дни Садан планировал путешествие на каяке по западному побережью Северной Америки. Он жил в кибуце Рош ха–Никра, где готовился к этому событию, но его жизнь оборвалась.

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