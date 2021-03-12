Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который совершенствует законодательство страны в сфере ветеринарной медицины и соответствующий положениям Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Закон "О ветеринарной медицине" № 206-IX, который парламент принял 4 февраля этого года, обнародован на сайте главы государства вечером в пятницу, 11 марта.

Документ определяет основы деятельности в сфере охраны здоровья животных, ветеринарной практики, производства и применения ветеринарных препаратов, а также обращения побочных продуктов животного происхождения.

Также закон предусматривает лицензирование производства и импорта ветеринарных лекарственных средств, а также государственной регистрации производства ветеринарных лекарственных средств, их обращения и применения.

В соответствии с этим, создается комплексная и удобная в пользовании законодательная основа для ветеринарно-санитарных мероприятий, которая соответствует положениям Соглашения об ассоциации с ЕС.

Отмечается, что данный закон будет способствовать улучшению ветеринарно-санитарной и эпизоотической ситуации в Украине, повышению эффективности государственного управления системой ветеринарной медицины, улучшению условий хозяйствования в отрасли животноводства, наращиванию экспорта живых животных, продуктов животного происхождения и ветеринарных препаратов из Украины.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования и вводиться в действие через два года со дня вступление его в силу. Также предусматриваются переходные периоды со дня введения закона в действие.

Напомним, ранее Зеленский подписал закон о запрете поджигания травы и лесов без штрафов.

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