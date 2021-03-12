Иранское судно Shahr-e Kord подверглось террористической атаке в международных водах Средиземного моря. Корабль, принадлежащий компании Islamic Republic Container Transportation Company, направлялся из Ирана в Европу. Это не первая подобная атака за последнее время.

Об этом в пятницу, 12 марта, информирует агентство "Мехр".

"Представитель компании Iranian Shipping Company Али Гасиани заявил, что грузовое судно "Shahr-e Kord" было частично повреждено в ходе террористической атаки в международных водах Средиземного моря", - говорится в сообщении.

По словам Гасиани, инцидент произошел в среду, 10 марта, а судно направлялось из Ирана в Европу. В результате воздействия неопределенного взрывоопасного объекта на судне возник небольшой пожар, который был потушен командой. Никто из членов экипажа не пострадал.

"Иранское судно "Shahr-e Kord" продолжит свой путь после оценки ущерба и ремонта", - сказал Гасиани.

Он добавил, что власти Ирана попытаются определить виновников нападения при сотрудничестве с международными инстанциями.

Также агентство поделилось фотографиями поврежденного судна.

Тем временем газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в США и на Ближнем Востоке сообщила, что Израиль с конца 2019 года атаковал около десятка танкеров Ирана, которые доставляли оружие или нефть в Сирию. Ни один из танкеров не был потоплен, однако два из них после атаки были вынуждены вернуться в Иран, что привело к задержке поставок нефти. Некоторые из атак с моря позволили помешать Ирану перебросить оружие в регион.

В свою очередь официальные лица Ирана уже заявляли о некоторых атаках ранее, тогда они возлагали ответственность на Израиль. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху направила журналистов за комментарием к руководству армии, однако военные отказались комментировать информацию.

Напомним, недавно в США министерство юстиции обратилось в американский окружной суд, пытаясь конфисковать два миллиона баррелей нефти.

Ранее "Страна" сообщала, что Иран захватил южнокорейский танкер в Персидском заливе. Это произошло на фоне поддержки Сеулом американских санкций в отношении Исламской Республики.