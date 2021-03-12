Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 12 марта внесла в список разрешенных для экстренного применения вакцин против коронавируса препарат Janssen от компании Johnson & Johnson. Это было сделано на основании разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

О решении ВОЗ сообщается на сайте организации.

"Каждый новый, безопасный и эффективный инструмент против COVID-19 - это еще один шаг к борьбе с пандемией", - прокомментировал событие генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он добавил, что надежда, которую дают эти инструменты, не осуществится, если они не станут доступными для всех людей во всех странах.

Вакцина Janssen стала первой одобренной ВОЗ, которая требует однократного введения, что должно облегчить логистику вакцинации ею во всех странах. Данные крупных клинических испытаний, предоставленные компанией, показывают, что вакцина эффективна для пожилых людей.

Чтобы ускорить внесение вакцины в список, ВОЗ применила процедуру сокращенной оценки, основанную на результатах обзора EMA. При этом организация учитывала требования к хранению препарата.

Хотя вакцину необходимо хранить при температуре -20 градусов, что может оказаться затруднительным в некоторых странах, в течение трех месяцев она не теряет свойства и при +2...+8°C. Вообще ее срок хранения составляет два года.

На следующей неделе ВОЗ созовет свою стратегическую консультативную группу экспертов по иммунизации, чтобы сформулировать рекомендации по использованию вакцины.

Цель включения в список для использования в чрезвычайных ситуациях - как можно скорее сделать лекарства, вакцины и диагностические средства доступными для устранения чрезвычайной ситуации, соблюдая при этом строгие критерии безопасности, эффективности и качества.

В январе Johnson & Johnson заявили, что эффективность их вакцины составляет 66%.

В упомянутый список ВОЗ также включены вакцины Pfizer/BioNTech, Astrazeneca-SK Bio и Serum Institute of India.

Напомним, ЕМА одобрило вакцину от коронавируса Janssen накануне - 11 марта.

Ранее "Страна" сообщала, что этот препарат разрешили применять в Канаде.