Во второй половине дня пятницы, 12 марта, полиция начала следственные действия на горнолыжном курорте "Буковель", а также ограничила работу отдельных подъемников из-за нарушения карантина.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В полиции рассказали, что причиной следственных действий является подозрение в несоблюдении карантинных ограничений в "красной" карантинной зоне.

По словам источника в полиции, с большой вероятностью подъемники полностью прекратят работу в субботу, 13 марта.

На этой неделе в "Буковеле" ввели дополнительные ограничения: закрыт мини-рынок, на 4-местные кресельные подъемники сначала стали пускать максимум двух, а после образования очередей – максимум трех катающихся.

После внесения Ивано-Франковской области к "красной" карантинной зоне с 26 февраля на "Буковеле" были введены более строгие карантинные ограничения: общепит работает только на вынос, отменены массовые мероприятия, концерты и развлекательные программы.

По данным издания, работники курорта соблюдают масочный режим и в целом карантинные ограничения в "Буковеле" соблюдаются. По словам постоянных посетителей и сотрудников, число отдыхающих для этого времени года небольшое, несмотря на хорошие погодные условия для катания.

Отметим, что пассажирское сообщение с Ивано-Франковской областью остановлено в начале марта.

Напомним, ранее Шмыгаль объяснил, почему курорт "Буковель" продолжил работу, несмотря на "красную" зону карантина