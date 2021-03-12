В США расследуют происшествие на охраняемой авиабазе морской авиации "Эндрюс" в Кэмп-Спрингс (штат Мэриленд), где базируется президентский борт №1. Туда проник неизвестный и пять часов расхаживал по охраняемому объекту.

Об этом рассказывается в новостном сюжете российского "Первого канала".

Первую ошибку допустил охранник базы, который по недосмотру позволил гражданскому лицу пройти на ее территорию. А затем благодаря неисправности автоматических ворот на КПП нарушитель беспрепятственно прошел в зону стоянки воздушных судов.

При этом находившийся там персонал не обратил на чужака никакого внимания, хотя сделать это было трудно: на голове мужчины красовалась "ярко-розовая кепка с двумя помпонами, напоминающими мышиные уши", как сказано в докладе военных по поводу этого происшествия.

Кроме прочего незваному гостю удалось пробрться на борт самолета Boeing C-40 Clipper, на котором летают члены американской администрации и высокопоставленные военные.

В ВВС США этот случай пока объяснили человеческим фактором.

Ранее "Страна" рассказывала о происшествии в Борисполе, где поймали вора, который тоннами воровал керосин для самолетов с охраняемой территории.

Мы также сообщали, что в Куршевеле неизвестные зашли на хорошо охраняемую территорию и ограбили дом российского миллиардера Михаила Прохорова.