В городе Новороссийск, расположенном в Краснодарском крае РФ, разбушевался ураган. Порывистый ветер сбивает людей с ног. На кадрах, обнародованных в сети, можно увидеть, как пешеходы падают прямо на тротуарах.

Сильный ветер также переворачивает торговые палатки, валит деревья, срывает плакаты со стендов, дорожные знаки и крыши с домов. Местные жители сообщают о двухметровых волнах на берегу моря.

Непогода также спровоцировала аварию на электросетях, жители Новороссийска остались без света. Сильные порывы ветра также наблюдаются в других районах края и Краснодаре. В столице Кубани 11 марта ветром сорвало вывеску возле одного из торговых центров.

Ураган настолько сильный, что даже сдвигает грузовые автомобили.

Напомним, недавно мощный ураган Белла накрыл британские острова, Бельгию и Францию. Порывы ветра достигали 120 километров в час.

Ранее мы писали о том, как в результате урагана в Николаевской области были повреждены 30 частных домов.