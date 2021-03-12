В пятницу, 12 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит административную ответственность за выжигание травы и поджоги лесов. При этом за эти действия не будут штрафовать.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что в Украине наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и в результате массового выжигания травы.

"Такие пожары наносят непоправимый вред окружающей среде, растительному и животному миру, уничтожают виды растений и животных, подлежащих защите и занесены в Красную книгу Украины. При этом собственники и землепользователи фактически не несут ответственности за нарушение требований законодательства, а местные органы власти не имеют полномочий для предотвращения возникновения пожаров", - говорится в сообщении.

Документ обязывает землепользователей не допускать выжигание травы или ее остатков на землях водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах, занятых лесами, полосах отвода, береговых полосах водных путей.

Нарушение закона предусматривает административную ответственность.

Отметим, что ко второму чтению из законопроекта были убраны штрафы за выжигание травы и поджог лесов. В частности, штрафы планировали установить на уровне от 3060 до 30600 гривен.

Кроме того, о штрафах нет речи в законопроекте, который подписал глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

В конце февраля данный законопроект во втором чтении одобрила Верховная рада.

Напомним, в прошлом году глава ГСЧС Украины призвал украинцев не жечь траву после того, как произошли уже 23 тысячи пожаров.

Также мы писали, что в апреле прошлого года вступил в силу закон об увеличении штрафов за поджог травы в Украине.