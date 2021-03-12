Синоптики назвали регионы, которые завтра накроет дождем. Карта погоды по областям
В субботу, 13 марта, на большей части Украины ожидается переменно облачная погода без осадков. Пасмурно и дождливо будет только на юге и востоке страны.
Ближайшей ночью в некоторых регионах, кроме западных и большинства восточных областей, вероятен мокрый снег, днем без существенных осадков. Лишь в Одесской, Николаевской и Херсонской областях пойдет дождь.
Ночью и утром на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в ночные часы от +2 до -3 градусов. В восточных областях и на Сумщине -5-10.
Днем потеплеет до + 4-9, на Прикарпатье и Закарпатье +10-12. В восточных областях и на Сумщине от -1 до +4 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" писала о том, что Берлин после шторма накрыли вымеобразные облака.
Также мы сообщали, что из-за снегопада фурам и грузовикам ограничат въезд в Киев.