В субботу, 13 марта, на большей части Украины ожидается переменно облачная погода без осадков. Пасмурно и дождливо будет только на юге и востоке страны.

Ближайшей ночью в некоторых регионах, кроме западных и большинства восточных областей, вероятен мокрый снег, днем без существенных осадков. Лишь в Одесской, Николаевской и Херсонской областях пойдет дождь.

Ночью и утром на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в ночные часы от +2 до -3 градусов. В восточных областях и на Сумщине -5-10.

Днем потеплеет до + 4-9, на Прикарпатье и Закарпатье +10-12. В восточных областях и на Сумщине от -1 до +4 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что Берлин после шторма накрыли вымеобразные облака.

Также мы сообщали, что из-за снегопада фурам и грузовикам ограничат въезд в Киев.