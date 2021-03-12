Российского оппозиционера Алексея Навального, приговоренного московским судом к тюремному сроку по делу "Ив Роше", перевели из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области в исправительную колонию №2 в Покрове того же региона.

Об этом в пятницу, 12 марта, информирует агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Навального перевели из СИЗО "Кольчугино", где он находился на карантине, в ИК-2 в Покрове, где он будет отбывать наказание", - сказал собеседник агентства.

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ, все вновь прибывшие осужденные проходят карантин перед зачислением в отряд в колонии, в ходе которого у заключенного берут медицинские анализы, а также фиксируют все особенности тела человека, в том числе наличие шрамов, травм и татуировок. По российскому закону карантин может продолжаться до 15 суток.

Ранее сегодня адвокат Вадим Кобзев сообщил, что его подзащитного увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области в неизвестном направлении.

В свою очередь сотрудники ИК-2 в городе Покрове Владимирской области не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть адвокатам Алексея Навального сведения о доставке к ним осужденного.

Напомним, 2 февраля московский суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы. С учетом времени, проведенного политиком под домашним арестом и в СИЗО, он проведет в колонии около 2,5 лет.

Ранее мы писали о том, как отбывает наказание Навальный.