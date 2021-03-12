В Херсонской области в одном из сел Скадовского района было найдено тело новорожденного, которое оставили в уличном туалете. Мальчик был рожден мертвым. Мать заявила, что не подозревала о своей беременности.

Об этом сообщила полиция региона.

"В полицию поступило сообщение от медицинской сестры. Она рассказала, что в гинекологическое отделение больницы Голая Пристань госпитализировали 41-летнюю женщину с кровотечением. Ее осмотрели врачи и установили, что она была беременна, срок примерно 33 недели. Однако на учете в женской консультации она не находилась и ребенка при ней не было обнаружено", - говорится в сообщение.

Следственно-оперативная группа выехала по месту жительства женщины. Было открыто уголовное производство по ст.117 Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка УК Украины.

Тело ребенка нашли в уличном туалете и направили на судебно-медицинскую экспертизу. Эксперты выяснили, что маличик родился мертвым.

Роженица в данный момент находится в больнице. Известно, что у нее есть еще двое детей. При этом, по ее словам, о беременности она даже не подозревала. Пояснять что-либо еще, она отказалась.

Напомним, под Ровно женщина родила ребенка на дому и спрятала младенца в морозильную камеру.

Также сообщалось, что в Кривом Роге у матери изъяли 15-летнюю дочь с весом младенца.