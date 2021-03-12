Служба безопасности Украины начала расследовать обстоятельства подписания и ратификации Харьковских соглашений, было открыто уголовное производство по факту госизмены в отношении должностных лиц органов государственной власти.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве заявили, что следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады.

По версии СБУ, подписание этого документа "привело к увеличению количества личного состава воинских формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым в 2014 году".

Кроме того, в СБУ заявили, что для всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства проводятся соответствующие следственные и процессуальные действия.

Напомним, в четверг, 11 марта, СНБО поручил открыть дела по госизмене на всех депутатов, кто голосовал за Харьковские соглашения 11 лет назад.

Также сообщалось, что подписание Харьковских соглашений в 2010 году поддержал Петр Порошенко.