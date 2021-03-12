Берлин после шторма накрыли вымеобразные облака. Фото и видео
В небе над столицей Германии в течение получаса можно было наблюдать редкое природное явление - вымеобразные облака, которые образовались после грозового шторма.
Редкое природное явление наблюдалось нескольких районах Берлина. Одновременно с необычными облаками можно было увидеть радугу.
Такие облака появляются в теплое время года до или после грозового шторма.
В соцсетях пользователи опубликовали множество фотографий, на которых эти облака кажутся совершенно нереальными.
Фото: Instagram
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