В небе над столицей Германии в течение получаса можно было наблюдать редкое природное явление - вымеобразные облака, которые образовались после грозового шторма.

Редкое природное явление наблюдалось нескольких районах Берлина. Одновременно с необычными облаками можно было увидеть радугу.

Такие облака появляются в теплое время года до или после грозового шторма.

В соцсетях пользователи опубликовали множество фотографий, на которых эти облака кажутся совершенно нереальными.

Фото: Instagram

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