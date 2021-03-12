В пятницу, 12 марта, президент подписал закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД. Он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, о есть с 13 марта.

Закон предусматривает увеличение штрафов за вождение в нетрезвом состоянии, бегство с места ДТП, непристегнутый ремень, телефонные разговоры за рулем, проезд на красный, свет и другое.

Штрафы ужесточили не только для водителей, но и для пешеходов и велосипедистов. Собрали главные изменения.

Новые штрафы для водителей

За превышение скорости от 20 до 50 км/ч теперь грозит штраф в размере 340 гривен (было 255 грн).

За превышение скорости более в населенных пунктах более чем на 50 км/ч - 3 400 грн (было 510 гривен).

За нетрезвое вождение будут штрафовать от 17 до 51 тысячи гривен (было 10,2 тысячи) с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

За повторное такое нарушение в течение года - на 34 тыс. грн с лишением водительских прав на три года.

Если такое нарушение зафиксируют в третий раз в течении года, то штраф составит 51 тыс. грн с лишением водительских прав на десять лет и с конфискацией автомобиля.

Штраф за побег с места дорожно-транспортного происшествия составит от 255 до 3 400 грн.

За езду без прав (если водитель не может предъявить их сейчас, но они есть) - 425 гривен.

За езду без прав, если они отсутствуют в принципе - 3 400 грн.

За непристегнутый ремень, отсутствие шлема у мотоциклиста, разговор по телефону за рулем без гарнитуры, проезд на запрещающий сигнал светофора - штраф 510 грн.

Штрафы для пешеходов, велосипедистов и водных мотоциклов

Усиливается административная ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами и велосипедистами.

За переход дороги в неположенном месте - 255 гривен (была 51 гривна).

За нарушение ПДД велосипедистом - 340 гривен. Если нарушивший велосипедист находился в нетрезвом виде - 680 грн.

За создание велосипедистами аварийной ситуации - грозит штраф 850 гривен.

Ужесточили ответственность за управление малым водным транспортом, например водными мотоциклами.

За управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения - штраф 17 тыс грн или до 10 суток ареста с лишение прав на водный транспорт на три года.

За управление в нетрезвом виде без прав - 25 500 грн или до 15 суток ареста.

За столкновение на воде нетрезвому водителю грозит штраф 20 400 гривен и лишение прав на три года на весь водный транспорт.

При этом одно из самых резонансных новшеств - остановка без объяснения причин с целью осмотра водителей на предмет алкогольного или наркотического опьянения - из текста законопроекта перед окончательным голосованием убрали.