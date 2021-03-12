Зеленский подписал закон о тюремном сроке за сексуальные домогательства к детям
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, касающийся имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. Он был принят Верховной Радой 18 февраля этого года и предполагает лишение свободы за действия сексуального характера с детьми.
Об этом сообщается на сайте главы государства.
Подписанный закон закрепляет в украинском законодательстве определение понятия "детская порнография" и устанавливает уголовную ответственность:
- за действия сексуального характера по отношению к детям, не достигшим 16 лет;
- за изготовление и использование детской порнографии;
- за посещение или проведение мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетних;
- за вовлечение ребенка к участию в таких мероприятиях.
Согласно документу, уголовное правонарушение, совершенное в отношении малолетних или несовершеннолетних, должно быть расследовано безотлагательно и рассмотрено в суде в первую очередь.
Также закон вводит особый механизм защиты детей, пострадавших от сексуального насилия или ставших его свидетелями.
Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия (Ланцаротская конвенция) ратифицирована законом Украины от 10 февраля 2012 года. Ее цели - предотвращение сексуальной эксплуатации и насилия в отношении детей, борьба с этими явлениями, содействие международному сотрудничеству в указанной сфере, защита прав детей, ставших жертвами такого насилия.
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.
Ранее Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за пьяную езду и превышение скорости.
Также президент поставил свою подпись под законом о возврате полномочий исполняющим обязанности министров.