Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, касающийся имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. Он был принят Верховной Радой 18 февраля этого года и предполагает лишение свободы за действия сексуального характера с детьми.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Подписанный закон закрепляет в украинском законодательстве определение понятия "детская порнография" и устанавливает уголовную ответственность:

за действия сексуального характера по отношению к детям, не достигшим 16 лет;

за изготовление и использование детской порнографии;

за посещение или проведение мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетних;

за вовлечение ребенка к участию в таких мероприятиях.

Согласно документу, уголовное правонарушение, совершенное в отношении малолетних или несовершеннолетних, должно быть расследовано безотлагательно и рассмотрено в суде в первую очередь.

Также закон вводит особый механизм защиты детей, пострадавших от сексуального насилия или ставших его свидетелями.

Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия (Ланцаротская конвенция) ратифицирована законом Украины от 10 февраля 2012 года. Ее цели - предотвращение сексуальной эксплуатации и насилия в отношении детей, борьба с этими явлениями, содействие международному сотрудничеству в указанной сфере, защита прав детей, ставших жертвами такого насилия.

Закон вступает в силу на следующий день после ​​его опубликования.

Ранее Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за пьяную езду и превышение скорости.

Также президент поставил свою подпись под законом о возврате полномочий исполняющим обязанности министров.