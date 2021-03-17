В среду, 17 марта, в Ирландии отмечают День святого Патрика - популярный праздник, который завоевал сердца людей во всем мире. Его отмечают не только на "изумрудном острове", но и в Великобритании, США, Канаде, Новой Зеландии, Австралии - странах, где живет много ирландцев.

Хотя 17 марта выпадает на время предпасхального поста, ирландцы снимали все ограничения - употребляли эль и виски, капусту с беконом. В Ирландии шутят, что святой в этот день превращает мясо в рыбу.

У Дня Патрика много узнаваемых атрибутов и традиций, например, трилистник клевера, зеленый цвет и легенда о лепреконе. Рассказываем о самым популярных из них.

Кто такой святой Патрик?

Святой Патрик - небесный покровитель Ирландии. 17 марта считается днем его смерти и день поминовения.

По легенде он родился в богатой семье в Британии, которая когда-то принадлежала римлянам, но его выкрали ирландские разбойники и привезли на "изумрудный остров" в качестве раба. В рабстве он обратился в веру и однажды услышал голос Бога, который велел ему пройти 200 миль до побережья. Там он сел на корабль и вернулся домой.

Спустя годы он вернулся в Ирландию, как миссионер, чтобы проповедовать христианство на земле, большинство жителей которой были язычниками. Святой Патрик проповедовал 40 лет и стал считаться покровителем Ирландии.

Почему трилистник символ праздника?

Легенда гласит, что Патрик использовал трилистник, чтобы рассказать ирландцам о Святой Троице. Также это официальный символ Ирландии.

Почему все в зеленом?

В День святого Патрика главный цвет - зеленый. Это цвет Ирландии. Он есть на ее флаге и саму страну называют "изумрудным островом".

Почему в этот день искали лепреконов?

По легенде, если поймать в этот день лепрекона (сказочного башмачника, который припятал где-то горшок с золотом), то, он исполнит три любых желания, лишь бы его отпустили.

Прикольные картинки и открытки

Собрали яркие и забавные открытки и картинки с Днем Патрика.