Стоимость проезда в маршрутке "Борисполь -Киев" подорожала на 23%. Об этом в соцсети сообщил бывший секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок. По его данным, проезд до Борисполя со станции метро "Харьковская" обойдется в 32 гривны, а со станции "Бориспольская" - в 30 гривен.

"Поздравляю Бориспольскую общину с очередным улучшением… что выбрали то и заслужили - это стоимость проезда на маршрутах ЧАО "Атас" №316 на Левобережную и №317, 317А с сегодняшнего дня", - сообщил Годунок.

Ранее стоимость проезда от станции метро "Харьковская" до Борисполя составляла 26 гривен.

По данным "Украинских новостей", до села Гора можно будет доехать за 16-19 гривен, до Чубинского - за 15-17 гривен, до Малой Александровки - за 13-14 гривен, до Счастливого - за 11-13 гривен, до Пролесков - за 9-12 гривен.

В свою очередь стоимость проезда между селами, а также между станциями метро "Харьковская" и "Бориспольская" составит 8 гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Укрзализныце" началось ежемесячное повышение цен на проезд.

Также мы сообщали, что в Киевской области перевозчики хотят повысить цену проезда на 368 маршрутах.