Израиль разрабатывает механизмы, которые позволят туристам приезжать в Израиль для вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил директор компании "New Life Assistance" (Израиль) Карина Вайнер, передает "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время в Израиле разрабатывают механизмы, которые откроют въездной вакцинный туризм. Пока вакцину могут получить только пациенты, которые по другим нозологиям приезжают на лечение в Израиль", - сказала она.

По ее словам, возможно, "вакцинным" туристам будут предлагать специальные турпакеты, которые будут включать в себя и стоимость вакцины.

"Пока не могу сказать, какая будет стоимость. Возможно, это будет туристический пакет плюс стоимость прививки $100-200", - спрогнозировала она.

Также Вайнер добавила, что "пока не понятно, будет ли медицинский турист приезжать в Израиль на вакцинацию дважды, для получения двух доз вакцины, или будет оставаться в Израиле до получения второй дозы".

Напомним, ранее резидент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможное рассмотрение инициативы восстановления поездок между Украиной и Израилем по "зеленым паспортам", которые сейчас получают граждане Израиля, прошедшие два этапа вакцинации.

Между тем недавно посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль не хочет признавать украинские прививки вакциной "Ковишилд".