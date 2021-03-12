Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, принятый парламентом 16 февраля законопроект об усилении в Украине ответственности за вождение авто в нетрезвом состоянии, превышение скорости и другие нарушения. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Закон предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами, ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, оставление места дорожно-транспортного происшествия, а также за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право вождения.

Также усиливается административная ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных.

В соответствии с документом, штраф за превышение скорости от 20 до 50 км/ч будут накладывать в размере 340 гривен, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч - в размере 1,7 тыс. грн.

За поездки в нетрезвом виде в Украине будут штрафовать от 17 до 51 тысячи гривен (сейчас 10,2 тысячи) с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год, за повторное нарушение в течение года - 34 тыс. грн с лишением водительских прав на три года. Если же в третий раз в течении года будет зафиксировано такое нарушение, то штраф составит 51 тыс. грн с лишением водительских прав на десять лет и с конфискацией автомобиля.

Штраф за побег с места дорожно-транспортного происшествия составит от 255 до 3,4 тыс. грн.

Кроме того, усилена ответственность за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Документ позволяет полицейским использовать средства видеозаписи, с обязательным приобщением таких материалов к протоколу об административном правонарушении.

Законом предусматривается возможность остановки транспортного средства полицейским для осмотра водителей с использованием спецсредств для проверки на состояние опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Ранее "Страна" рассказывала о том, как поменяли знаки и правила для пешеходов.

Также мы сообщали, что Кабмин изменил требования к перевозке детей в автокреслах.