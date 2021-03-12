Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре может быть рассмотрена инициатива восстановления поездок между Украиной и Израилем по "зеленым паспортам", которые сейчас получают граждане Израиля, прошедшие два этапа вакцинации.

Об этом глава страны сообщил на своей странице в Твиттере.

"Спасибо Нетаньяху за готовность содействовать в ускорении поставки вакцины против Covid-19. Желаю израильскому народу крепкого здоровья. "Зеленые паспорта" могут восстановить авиапутешествия между Украиной и Израилем. Мы готовы обсуждать эту инициативу", - написал Зеленский.

Напомним, недавно посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль не хочет признавать украинские прививки вакциной "Ковишилд".

Тем временем в Израиле от коронавируса привили уже 52% взрослого населения.