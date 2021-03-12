На следующей пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит законопроекты, посвященные НАБУ и ГБР, земельной реформе, отмене "летнего времени" и другие инициативы.

Об этом пишет телеграм-канал "Политика страны".

Во вторник, 16 марта, Верховная Рада рассмотрит:

Изменения в Конституцию про назначение глав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Госбюро расследований (ГБР) - законопроект №5133;

Окончание земельной реформы - законопроекты №2194-2195;

Узаконивание списка предприятий, запрещенных для приватизации законопроект №4020;

Реструктуризацию валютных кредитов для тех, кто брал их еще при курсе 8 грн/$1 - законопроекты №4475, №4398, №4399.

В среду, 17 марта, парламентарии возьмутся за:

Рекламу электронных сигарет - законопроекты №4212 и №4185;

Отмену НДС и таможенного сбора для заграничных посылок стоимостью до 150 евро, а также уменьшение акцизов на табачные изделия для IQOS - законопроекты №4278 и №4279;

Возврат уголовной ответственности в виде лишения свободы за недостоверное декларирование - законопроект №4651;

Создание накопительной пенсионной системы - законопроект №2683-2683-1;

Защита прав нацменьшинств на обучение на родном языке - законопроект №3077-3077-1.

В четверг, 18 марта, нардепы рассмотрят:

В пятницу, 19 марта, на рассмотрение Рады попадут законопроекты:

Про отмену "перевода стрелок" или "летнего времени" - законопроект №4201;

Про запрет пластиковых пакетов - законопроект №2051-1.

Также известно, что на пленарной неделе с 30 марта по 2 апреля депутаты рассмотрят создание временной следственной комиссии по изучению обстоятельств, которые способствовали оккупации Крыма - законопроект №4657.

Напомним, недавно комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроекты, которыми запрещается продажа лекарств детям до 14 лет.

Также мы писали о том, что Зеленский намерен в скором времени внести в парламент законопроект о децентрализации.