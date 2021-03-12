Отмена летнего времени, глава НАБУ и "айкосы". Чем займется Рада на следующей неделе
На следующей пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит законопроекты, посвященные НАБУ и ГБР, земельной реформе, отмене "летнего времени" и другие инициативы.
Об этом пишет телеграм-канал "Политика страны".
Во вторник, 16 марта, Верховная Рада рассмотрит:
- Изменения в Конституцию про назначение глав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Госбюро расследований (ГБР) - законопроект №5133;
- Окончание земельной реформы - законопроекты №2194-2195;
- Узаконивание списка предприятий, запрещенных для приватизации законопроект №4020;
- Реструктуризацию валютных кредитов для тех, кто брал их еще при курсе 8 грн/$1 - законопроекты №4475, №4398, №4399.
В среду, 17 марта, парламентарии возьмутся за:
- Рекламу электронных сигарет - законопроекты №4212 и №4185;
- Отмену НДС и таможенного сбора для заграничных посылок стоимостью до 150 евро, а также уменьшение акцизов на табачные изделия для IQOS - законопроекты №4278 и №4279;
- Возврат уголовной ответственности в виде лишения свободы за недостоверное декларирование - законопроект №4651;
- Создание накопительной пенсионной системы - законопроект №2683-2683-1;
- Защита прав нацменьшинств на обучение на родном языке - законопроект №3077-3077-1.
В четверг, 18 марта, нардепы рассмотрят:
- Снятие депутатских полномочий с Игоря Колыхаева (нардеп из депутатской группы "За будущее", избранный мэром Херсона) и Александра Скичко (нардеп из фракции "Слуга народа", назначенный на пост главы Черкасской ОГА);
- Законопроект №2805-д про аграрные расписки.
В пятницу, 19 марта, на рассмотрение Рады попадут законопроекты:
- Про отмену "перевода стрелок" или "летнего времени" - законопроект №4201;
- Про запрет пластиковых пакетов - законопроект №2051-1.
Также известно, что на пленарной неделе с 30 марта по 2 апреля депутаты рассмотрят создание временной следственной комиссии по изучению обстоятельств, которые способствовали оккупации Крыма - законопроект №4657.
Напомним, недавно комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроекты, которыми запрещается продажа лекарств детям до 14 лет.
Также мы писали о том, что Зеленский намерен в скором времени внести в парламент законопроект о децентрализации.