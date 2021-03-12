"Слуги народа" хотят вернуть президенту право назначать и увольнять директора НАБУ с согласия Рады. Законопроект об изменении Конституции фракция Зеленского хочет внести на рассмотрение парламента и отправить в Конституционный суд на следующей неделе. Голосование намечено на вторник, 16 марта.

Об этом пишет телеграм-канал "Политика страны"

"Авторы проекта предлагают внести изменения в статью 85 Конституции, установив, что Верховная Рада дает согласие на назначение на должность по результатам конкурсного отбора и освобождение от должности президентом Украины директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Согласие парламента, в случае одобрения предложения, понадобится и для назначения и увольнения директора Госбюро расследований.

Кроме этого, предлагается дополнить статью 106 Конституции, установив, что глава государства назначает директора НАБУ, отобранного на конкурсе и увольняет его с согласия Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Ранее Конституционный суд признал неконституционным процедуру назначения главы НАБУ указом президента.

После чего Кабинетом министров был подготовлен законопроект №5070, одна из правок которого может создать возможность для увольнения действующего директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Законопроект №5070 предусматривает перевод НАБУ в статус "органа центральной исполнительной власти" и передает права по назначению его руководителей от президента к правительству.

А в начале марта появилась информация, что "Слуги народа" хотят собраться на внеочередное заседание, чтоб запустить процесс отставки главы НАБУ.