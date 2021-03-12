Киберполиция завела элетронный ящик и сайт, чтобы принимать жалобы украинцев на "группы смерти" и другой опасный контент в интернете.

Об этом в пятницу, 12 марта, в Facebook сообщила пресс-служба МВД.

"Киберполиция открыла электронный ящик для обращений о деструктивных интернет-сообществах. Граждане могут сообщить о так называемых "группах смерти" и другом опасном контенте", - сказано в сообщении.

Отсылать свои жалобы украинцам предлагают по адресу: savechild@cyberpolice.gov.ua. Сообщения могут касаться, к примеру, опасных сообществ или видеороликов, содержащих призывы к детям злоупотреблять алкогольными напитками или наркотическими веществами.

Также сообщить о правонарушении, совершенное с использованием компьютеров и других гаджетов, можно по форме обратной связи на сайте киберполиции.

"Для получения консультации квалифицированного специалиста, информации о состоянии рассмотрения поданного ранее электронного обращения или получения разъяснения о деятельности подразделения - обращайтесь по электронной адресу: callcenter@cyberpolice.gov.ua, или по телефону - 0800 50 51 70 (понедельник - пятница с 09:00 до 18:00)", - сообщили в МВД.

Напомним, недавно в Украине задержали кураторов двух "групп смерти" в соцсетях, ими оказались девочки-подростки.

Также мы писали о том, что харьковские курсанты факультета киберполиции отчитались о борьбе с "группами смерти" в Telegram.