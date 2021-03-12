В пятницу, 12 марта, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, приехав в Офис президента Владимира Зеленского, припарковал свой автомобиль прямо на пешеходном переходе.

Соответствующее фото опубликовал "Инсайдер" в Facebook.

Как видно на снимке, джип Арахамии припаркован прямо под светофором на пешеходном переходе.

Напомним, 7 марта главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию заметили на отдыхе в одном из отелей на Мальдивских островах. При этом его пресс-секретарь не смогла прокомментировать правдивость этой информации журналистом. А сам политик на звонки не отвечал.

Также в декабре прошлого года мы рассказывали, как в Киеве пешеходы наказали водителя за неправильную парковку и перевернули его автомобиль