Арахамия припарковался у светофора на пешеходном переходе под зданием ОП. Фото: Facebook

В пятницу, 12 марта, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, приехав в Офис президента Владимира Зеленского, припарковал свой автомобиль прямо на пешеходном переходе. 

Соответствующее фото опубликовал "Инсайдер" в Facebook.

Как видно на снимке, джип Арахамии припаркован прямо под светофором на пешеходном переходе. 

Фото парковки Арахамии. Инсайдер в Facebook

Фото парковки Арахамии. Инсайдер в Facebook

Пост Инсайдера в Facebook

Напомним, 7 марта главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию заметили на отдыхе в одном из отелей на Мальдивских островах. При этом его пресс-секретарь не смогла прокомментировать правдивость этой информации журналистом. А сам политик на звонки не отвечал. 

Также в декабре прошлого года мы рассказывали, как в Киеве пешеходы наказали водителя за неправильную парковку и перевернули его автомобиль

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