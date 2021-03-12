Глава Киевского патриархата Филарет заявил, что духовенство УПЦ КП будет приветствовать приезд патриарха Варфоломея в случае, если он согласится предоставить церкви статус патриархата.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 12 марта.

"Епископат, духовенство и верные Украинской Православной Церкви Киевского патриархата с радостью в очередной раз будут приветствовать как гостя Его Святейшество Патриарха Варфоломея на украинской земле в случае, если он во время своего визита, вручит Томос о предоставлении Украинской Православной Церкви статуса патриархата. Это будет долгожданным актом справедливости для набожного украинского народа и обеспечит реальную автокефалию нашей Церкви, ведь, как известно, именно Патриархат не может быть в составе Патриархата, а митрополия может", - заявил Филарет.

Глава УПЦ КП также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим представителям украинской власти с просьбой накануне визита патриарха Варфоломея поставить перед ним вопрос о предоставлении нового Томоса, который бы "полностью соответствовал тому историческому месту и значимости, которую играла и играет Украинская Церковь в мировом Православии".

"Это будет способствовать настоящей независимости Украинской Православной Церкви, консолидации общества и объединения всех православных украинцев под одним Патриаршим омофором", - добавил Филарет.

Напомним, недавно Варфоломей принял приглашение Зеленского посетить Украину в день 30-й годовщины независимости государства.

Ранее мы писали о том, что на поместные церкви оказывается давление со стороны США и Украины, которые стремятся добиться признания Томоса Православной церкви Украины (ПЦУ).