Европейское агентство по лекарственным средствам (EМА) рекомендует расширить список возможных побочных эффектов вакцины от коронавируса AstraZeneca, использование которой приостановили в десяти странах ЕС.

Об этом со ссылкой на EМА сообщает "РИА Новости".

В список побочных эффектов рекомендуют добавить возможный анафилактический шок и гиперчувствительность к препарату.

"После оценки безопасности в связи со случаями анафилактической реакции в связи с применением вакцины AstraZeneca комитет по безопасности ЕМА рекомендовал обновить информацию о препарате, включив анафилаксию и гиперчувствительность (аллергические реакции) в список побочных эффектов с указанием "неизвестная частотность", - сказано в сообщении.

В основу новых рекомендаций легло исследование 41 эпизода возможного развития анафилактического шока среди порядка 5 миллионов вакцинаций в Великобритании.

"После тщательного изучения данных комитет пришел к выводу, что связь реакции с вакциной была вероятной, по крайней мере, в некоторых из случаев", - заявили в ЕМА.

Напомним, ВОЗ рекомендует продолжить вакцинацию AstraZeneca, несмотря на массу побочных эффектов.

Также мы писали, что AstraZeneca после решения ряда стран приостановить использования препарата сокращает поставки вакцины в Европу.