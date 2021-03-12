После решения ряда стран о приостановке вакцинации препаратом АstraZeneca, в выпускающей вакцину британско-шведской компании заявили, что доказательств угрозы возникновения тромбов от препарата нет, передает CNN.

"Анализ наших показателей безопасности из более 10 миллионов записей показал отсутствие доказательств повышенного риска эмболии легочной артерии и тромбоза глубоких вен среди представителей какой-либо определенной возрастной группы, пола или в какой-либо партии и определенной стране, связанного с вакциной AstraZeneca от ковида", - цитирует телеканал заявление компании.

Также в компании заявили о готовности поддержать любое расследование в отношении препарата и добавили, что количество негативных последствий у вакцинированных AstraZeneca "значительно ниже, чем можно было бы ожидать среди населения в целом".

Напомним, 11 марта Дания и Норвегия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за смертей привитых от тромбов.

Однако Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что среди пяти миллионов европейцев, которым сделали прививку, у 30 человек появились тромбы и добавило, что такое количество тромбов у вакцинированных людей "не выше, чем у населения в целом".

Напомним, после прививки "АстраЗенекой" в Австрии умерла женщина, а вторая была госпитализирована. В обоих случаях они получили дозу из одной партии, а вскоре у них в организме обнаружили смертельно опасные тромбы. После этого другие страны Евросоюза начали ограничивать использование оксфордской вакцины. "Страна" подробно разбиралась, почему это происходит.