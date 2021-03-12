В Беларуси на телеканале СТВ вышел сюжет, в котором телеведущий Григорий Азаренок критикует украинские власти, а украинцев называет "нищим и вымирающим народом".

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"Сегодняшний внеплановый выпуск программы мы посвятим Украине. Стране нищего и вымирающего народа и Гордонов у власти. Ведь эти Гордоны очень любят обсуждать Беларусь", - заявляет Азаренок в начале программы "Тайные пружины политики".

Поводом для передачи стал выход на телеканале "Прямой" фильма о Лукашенко.

"На телеканале "Прямой" показали поделку польского безусого скопца про нашего президента. Владельцем телеканала является шоколадный олигарх Петр Порошенко. Он 4 года исполнял обязанность надзирателя за штатом "Постмайданная Украина", - говорит ведущий.

После этого журналист обвинил президентов Украины, которые были у власти после Виктора Януковича, в том, что они "распродали всю страну". Затем Азаренок призвал украинцев вспоминать Тараса Бульбу и "возвращаться в семью".

Ранее, Телеграм-канал Nexta, который был главным модератором протестных акций в Беларуси, 8 марта выпустил фильм об имуществе Александра Лукашенко. Он называется "Золотое дно".

Фильм набрал миллионы просмотров. Длится кино полтора часа.

В нем утверждается, что у президента Беларуси есть тайный дворец. То же самое недавно приписывали и Владимиру Путину.

Напомним, что глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил о попытках дестабилизации в стране в конце марта, а также сообщил о подготовке в стране масштабных терактов и обнаружении тайников со взрывчаткой.