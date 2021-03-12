В субботу, 13 марта, в Виннице начнут действовать некоторые ограничения "красной" зоны карантина. Местные власти приняли такое решение в связи со стремительным ростом заболеваемости Covid-19 в городе.

Об этом свидетельствует протокол заседания городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, обнародованный в пятницу, 12 марта.

С завтрашнего дня в Виннице запрещается:

прием посетителей в учреждениях культуры (кинотеатры, театры и т.д.) и проведение культурных мероприятий;





прием посетителей в спортзалах, фитнес-центрах, бассейнах;





проведение массовых развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий.

Эти ограничения будут действовать вместе с теми, которые предусмотрены "оранжевой" зоной, в которой на данный момент находится Винницкая область. В этом регионе за прошедшие сутки было выявлено более 900 новых случаев коронавируса.

Напомним, на данный момент в "оранжевой" зоне карантина находятся десять регионов Украины, в "красной" - еще четыре. По словам министра здравоохранения Максима Степнова, Украину снова "закроют" на локдаун в случае, если в "красной" зоне окажутся 13 и больше регионов.

Ранее мы писали, что в "красной" Житомирской области запретили движение автобусов.