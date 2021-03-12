В данный момент в мире рождается больше близнецов, чем когда-либо прежде. С 1980-х годов число близнецов выросло на треть - с 9 до 12 на 1 тыс. случаев.

Об этом свидетельствуют данные исследования в одном из ведущих мировых журналов репродуктивной медицины "Human Reproduction".

Ежегодно на планете рождается около 1,6 млн близнецов, а каждый 42 родившийся ребенок – близнец. Однако картина заметно отличается по регионам.

Исследователи проанализировали количество близнецов в 2010-2015 годах в 165 странах и сравнили их с показателями за 1980-1985 годы. Наибольший рост обнаружили в Северной Америке (на 71%), Европе (на 60%) и Азии (на 32%).

Лишь в 7 странах исследователи обнаружили снижение более чем на 10%.

В Украине в промежутке между 2010 и 2015 годами было от 9 до 12 родов близнецов на 1000 родов. Но данных об изменениях с 1980-х годов у ученых нет.

Процент изменения количества родов близнецов на 1000 родов в период с 1980-1985 по 2010-2015 годы

Увеличение числа близнецов происходит благодаря дизиготным детям, в то время как количество монозиготных почти не изменилось и остается стабильной на уровне примерно 4 на 1000 родов во всем мире.

По мнению исследователей, основной причиной увеличения количества близнецов является рост случаев искусственного оплодотворения.

Речь идет не только о методах ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), но и более простых, таких как стимуляция яичников и искусственное оплодотворение.

Кроме того, еще одной важной причиной является отсрочка отцовства – шансы иметь близнецов возрастают с возрастом и достигают пика в возрасте от 35 до 39 лет.

При этом исследователи полагают, что человечество, возможно, достигло пика числа близнецов, особенно в странах с высоким уровнем дохода, таких как Европа и Северная Америка, из-за попыток добиться одноплодной беременности.

По словам одного из автором исследования, профессора Кристиана Монда из Оксфордского университета, сейчас акцент делается на одноплодных беременностях, которые более безопасны.

"Относительное и абсолютное количество близнецов в мире выше, чем когда-либо с середины XX века.

Это важно, поскольку роды близнецов связаны с более высоким уровнем смертности младенцев и детей, и с большим количеством осложнений для матерей и детей во время беременности, а также во время и после родов", - заявил он.

Исследователи планируют обновить свои результаты с данными за начало 2020-х годов, чтобы увидеть, действительно ли показатели рождаемости близнецов достигли пика и начали снижаться в странах с высоким уровнем доходов, и каким будет эффект более распространение искусственного оплодотворения в странах с низким и средним уровнем доходов.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые выяснили, как влияет на роды коронавирус у беременных.

Также мы писали, что ученые выяснили, как в Древнем Египте делали тест на беременность.