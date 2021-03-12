В пятницу, 12 марта, Евросоюз продлил на полгода персональные санкции против России за подрыв территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ЕС.

Санкции продлены до 15 сентября этого года, в действующий список не вносилось каких-либо изменений, в нем по-прежнему находятся 177 лиц и 48 организаций.

"Существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов, доступных для указанных лиц и организаций. Санкции будут по-прежнему применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам", - сообщили в Евросоюзе.

Напомним, ранее послы Евросоюза согласовали новые санкции против России и Китая за нарушение прав человека.

Также глава украинского МИД Кулеба объяснял, почему ЕС отменяет санкции против людей из окружения Януковича.