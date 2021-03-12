Бывший народный депутат и скандальный застройщик Максим Микитась вышел из СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство защиты.

Об этом сообщил его адвокат Артур Габриелян в своем Facebook.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в органах прокуратуры, Микитасю сменили меру пресечения на ночной домашний арест.

Напомним, в декабре прошлого года Микитасю объявили о подозрении в организации похищения и вымогательстве денег от киевского юриста компании, которая в прошлом оказывала ему юридические услуги.

Подробнее об этом деле читайте в материале "Страны".

31 декабря Шевченковский райсуд Киева принял решение о заключении Микитася под стражу на два месяца без альтернативы внесения залога. Защита застройщика заявила о намерениях обжаловать это решение.

Отметим, что Микитась также является фигурантом еще одного дела, где он обвиняется в завладении 82 млн гривен при махинациях с квартирами для Национальной гвардии. При этом в начале декабря 2020 года Высший антикоррупционный суд выпустил Микитася из СИЗО, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.