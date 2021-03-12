Президент Армении Армен Саркисян экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем, которые у него возникли после перенесенного коронавируса. Об этом пишет армянская газета "Грапарак".

"У президента возникли проблемы с сердцем. Он госпитализирован в медцентр "Астхик", проводится операция по стентированию", - говорится в сообщении издание.

Администрация Президента Армении подтвердила информацию о том, что президент Армении Саркисян попал в больницу, в связи с перенесенным коронавирусом у него появились осложнения, он проходит обследование в медцентре, передает РИА Новости.

Напомним, президент Армении подхватил коронавирусную инфекцию в ходе визита в Лондон во время новогодних праздников, после этого он был госпитализирован с двусторонней пневмонией.

Как сообщалось, Армению охватил политический кризис. 25 февраля ВС Армении потребовала отставки премьер-министра Пашиняна. Страну охватили протесты оппозиции. В свою очередь Пашинян потребовал отставки главы Генштаба, однако президент Армении Армен Саркисян не подписал указ об освобождении Оника Гаспаряна от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил.