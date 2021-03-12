В Министерстве здравоохранения Азербайджана одобрили использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Вакцина российского производства "Спутник V" утверждена для использования Министерством здравоохранения Азербайджана", — говорится в сообщении.

Также там напомнили, что российский препарат был зарегистрирован более чем в 50 странах и доказал свою высокую эффективность против коронавируса.

"Более шести миллионов человек в России были вакцинированы вакциной "Спутник V". Ведутся переговоры о доставке вакцины в страну в ближайшее время", — сказали в Минздраве.

11 марта власти страны заявили, что планируют закупить у РФ 300 тыс. доз вакцины. На поставку российского препарата правительству отвели 180 дней.

Напомним, недавно глава немецкой комиссии по вакцинации назвал "Спутник V" очень хорошим препаратом.

Также мы писали, что Италия в июле начнет массовое производство российской вакцины "Спутник V".