Несмотря на пятничный снег и метель, в субботу в некоторые города Украины, в том числе в Киев, постучится весна.
Таких теплых дня будет лишь два - в воскресенье тоже порадует комфортная погода. А потом вновь похолодает до начала апреля.
Прогноз на 13 марта для всех крупных городов и подробно для столицы - в нашем обзоре.
Пятничный снегопад
В пятницу столицу внезапно атаковал снег и шквальный ветер. Из-за него вечером Киев сковали масштабные пробки.
Город заносило практически весь день. Из-за сокращенной видимости начались аварии.
Снег шел по всей Украине. В Карпатах объявили третий уровень опасности из-за схождения лавин. Но завтра все это обещает измениться.
Погода в Киеве - плюс 9 и солнце
В субботу днем столбики термометров поднимутся до +9 градусов. Выглянет солнце. Максимальный ветер 8 метров в секунду.
Не упустите такой чудесный день, чтобы погулять в парке и насладиться весенним солнцем.
Если будете передвигаться на автомобиле, обратите внимание на состояние дороги.
После пятничного снегопада в Киеве и области власти закрыли въезд грузовиков в столицу в дневное время. "Киевавтодор" начал уборку.
Снежные заносы в Киеве. Фото: "Київська служба порятунку"
Синоптики прогнозируют: вплоть до 10 часов утра субботы на дорогах Киева будет смесь из снега и воды. С 11 утра качество трасс улучшится. А относительно сухую дорогу в столице обещают лишь после обеда.
Рекомендуем не лихачить и соблюдать дистанцию. Особенно это касается киевлян, которые в выходные поедут за город. В области на дороге на весь день останется снежная "каша".
В воскресенье в Киеве будет такая же погода, как и в субботу.
Эти выходные окажутся самыми теплыми в марте. В начале следующей недели в столицу и другие регионы вернется антициклон, который принесет похолодание. Минимум два раза будет снег.
В следующий раз так же тепло в Киеве будет уже в апреле - 5-го числа, когда температура снова поднимется до +9.
Погода в Одессе - пасмурно и дождливо
В Одессе, увы, будет не такая хорошая погода, как в столице. Днем максимум +6. При этом с обеда начнет идти дождь и закончится он лишь к полуночи.
Одесситам рекомендуем организовать свои активности вне дома на утро. Если же будете на улице после полудня, обязательно возьмите зонтик. Осадки еще холодные, промокать будет не кстати.
Погода в Харькове - легкий снег и заморозки
До Харькова весна тоже еще не добралась. С утра будет идти небольшой снег. Температурный "рекорд" дня составит +2 градуса.
Днем осадков не прогнозируется. Зато порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. В паре с низким градусами станет достаточно прохладно. Одевайтесь потеплее, не забывайте о головном уборе и перчатках.
Погода в Днепре - тепло, но ветрено
В Днепре в дневное время потеплеет до +7. Солнце вряд ли обрадует своим появлением.
Зато днем не будет осадков. Снег с дождем начнется лишь с 20 часов. Будьте осторожны на дороге - есть вероятность образования ледяной корочки.
Погода во Львове - тепло и солнечно
Самая замечательная погода в субботу ожидается во Львове. С раннего утра начнет светить солнце. В обед возможны осадки в виде дождя, но они будут кратковременными.
Температурный максимум - плюс 10 градусов. Отметим, что этот день окажется во Львове, как и в Киеве, самым теплым в марте. Уже в понедельник похолодает до +6, в среду до +4.
Погода в других городах Украины на субботу 13 марта
В других городах в субботу, 13 марта, будет в основном ясно.
Теплее всего - на западе и в центре, прохладнее - на востоке и северо-востоке. Это связано с атмосферным фронтом, который пройдет от Харьковской области и затронет южные регионы.
Об этом рассказывает синоптик Наталья Диденко. По ее данным, в выходные ветер усилится и начнется похолодание.
По прогнозу "Укргидрометцентра", в остальных городах в субботу ожидается такая погода:
- В Чернигове днем +5...+7
- в Сумах +2...+4
- в Полтаве 0...+2
- в Запорожье +4...+6
- в Донецке +2...+4
- в Луганске +1...+3
- в Херсоне +5...+7
- в Николаеве +7...+9
- в Симферополе +6...+8
- в Виннице +6...+8
- в Хмельницком +4...+6
- в Житомире +6...+8
- в Черновцах +9...+11
- в Ивано-Франковске +8...+10
- в Тернополе +7...+9
- в Ровно +6...+8
- в Луцке +6...+8
- в Ужгороде +8...+10.