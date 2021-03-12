Несмотря на пятничный снег и метель, в субботу в некоторые города Украины, в том числе в Киев, постучится весна.

Таких теплых дня будет лишь два - в воскресенье тоже порадует комфортная погода. А потом вновь похолодает до начала апреля.

Прогноз на 13 марта для всех крупных городов и подробно для столицы - в нашем обзоре.

Пятничный снегопад

В пятницу столицу внезапно атаковал снег и шквальный ветер. Из-за него вечером Киев сковали масштабные пробки.

Город заносило практически весь день. Из-за сокращенной видимости начались аварии.

Снег шел по всей Украине. В Карпатах объявили третий уровень опасности из-за схождения лавин. Но завтра все это обещает измениться.

Погода в Киеве - плюс 9 и солнце

В субботу днем столбики термометров поднимутся до +9 градусов. Выглянет солнце. Максимальный ветер 8 метров в секунду.

Не упустите такой чудесный день, чтобы погулять в парке и насладиться весенним солнцем.

Если будете передвигаться на автомобиле, обратите внимание на состояние дороги.

После пятничного снегопада в Киеве и области власти закрыли въезд грузовиков в столицу в дневное время. "Киевавтодор" начал уборку.

Снежные заносы в Киеве. Фото: "Київська служба порятунку"

Синоптики прогнозируют: вплоть до 10 часов утра субботы на дорогах Киева будет смесь из снега и воды. С 11 утра качество трасс улучшится. А относительно сухую дорогу в столице обещают лишь после обеда.

Рекомендуем не лихачить и соблюдать дистанцию. Особенно это касается киевлян, которые в выходные поедут за город. В области на дороге на весь день останется снежная "каша".

В воскресенье в Киеве будет такая же погода, как и в субботу.

Эти выходные окажутся самыми теплыми в марте. В начале следующей недели в столицу и другие регионы вернется антициклон, который принесет похолодание. Минимум два раза будет снег.

В следующий раз так же тепло в Киеве будет уже в апреле - 5-го числа, когда температура снова поднимется до +9.

Погода в Одессе - пасмурно и дождливо

В Одессе, увы, будет не такая хорошая погода, как в столице. Днем максимум +6. При этом с обеда начнет идти дождь и закончится он лишь к полуночи.

Одесситам рекомендуем организовать свои активности вне дома на утро. Если же будете на улице после полудня, обязательно возьмите зонтик. Осадки еще холодные, промокать будет не кстати.

Погода в Харькове - легкий снег и заморозки

До Харькова весна тоже еще не добралась. С утра будет идти небольшой снег. Температурный "рекорд" дня составит +2 градуса.

Днем осадков не прогнозируется. Зато порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. В паре с низким градусами станет достаточно прохладно. Одевайтесь потеплее, не забывайте о головном уборе и перчатках.

Погода в Днепре - тепло, но ветрено

В Днепре в дневное время потеплеет до +7. Солнце вряд ли обрадует своим появлением.

Зато днем не будет осадков. Снег с дождем начнется лишь с 20 часов. Будьте осторожны на дороге - есть вероятность образования ледяной корочки.

Погода во Львове - тепло и солнечно

Самая замечательная погода в субботу ожидается во Львове. С раннего утра начнет светить солнце. В обед возможны осадки в виде дождя, но они будут кратковременными.

Температурный максимум - плюс 10 градусов. Отметим, что этот день окажется во Львове, как и в Киеве, самым теплым в марте. Уже в понедельник похолодает до +6, в среду до +4.

Погода в других городах Украины на субботу 13 марта

В других городах в субботу, 13 марта, будет в основном ясно.

Теплее всего - на западе и в центре, прохладнее - на востоке и северо-востоке. Это связано с атмосферным фронтом, который пройдет от Харьковской области и затронет южные регионы.

Об этом рассказывает синоптик Наталья Диденко. По ее данным, в выходные ветер усилится и начнется похолодание.

По прогнозу "Укргидрометцентра", в остальных городах в субботу ожидается такая погода: