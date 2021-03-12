К пятнице, 12 марта, уже тринадцать стран сообщили, что на неделю-две приостанавливают вакцинацию прививками от Covid-19 компании AstraZeneca. Такие решения власти приняли после нескольких случаев образования тромбов, которые привели к смерти.

Некоторые страны заморозили вакцинацию препаратами AstraZeneca полностью, другие изъяли только отдельные партии этой вакцины.

Официально связь между смертями и вакциной пока не установлена, расследование не закончено. Но ВОЗ и европейский регулятор лекарственных средств советуют продолжать использовать вакцину AstraZeneca - ввиду дефицита прививок от Covid-19.

AstraZeneca уже заявила о снижении количества обещанной вакцины, поскольку заявленное количество физически не успевают произвести. Pfizer и Moderna также поставляют меньше, чем было запланировано.

Разбирались в ситуации с вакцинами AstraZeneca, индийский аналог которой сейчас колют украинцам.

Какие страны приостановили вакцинацию AstraZeneca и почему

Мы уже писали, что по состоянию на 11 марта, вакцинацию от коронавируса прививками AstraZeneca приостановили 10 стран. В пятницу еще три страны заявили об этом. На сегодня список стран, где ждут результатов расследования смертельных случаев, выглядит таким образом:

1. Австрия

2. Эстония

3. Литва

4. Латвия

5. Люксембург

6. Кипр

7. Дания

8. Норвегия

9. Исландия

10. Италия

11. Болгария

12. Румыния

13. Таиланд.

Цепочка началась с Австрии. 7 марта там заявили, что приостанавливают вакцинацию препаратом от AstraZeneca после смерти 49-летней санитарки, которая умерла от образования тромбов. С похожими симптомами была госпитализирована еще одна женщина, которой успели оказать помощь. Обе они были привиты вакциной из одной партии в клинике города Цветль.

В Австрии решили дождаться расследования и приостановили вакцинацию препаратом из партии - ABV 5300. Без последствий из указанной партии было израсходовано 37 тысяч доз вакцины. После смерти привитой женщины оставшиеся 6 тысяч доз изъяли.

При этом вакцинация AstraZeneca из других партий продолжается. Канцлер Австрии Себастьян Курц даже заявил, что на фоне дискуссии вокруг препарата сделает прививку этой вакциной.

"Я себе сказал, что в связи с тем, что есть много людей, которые в Австрии выражают обеспокоенность, я тоже сделаю прививку AstraZeneca, чтобы продемонстрировать, что я доверяю этой вакцине", - заявил Курц 12 марта.

Партию вакцины AstraZeneca ABV 5300, которую изъяли в Австрии, получили еще в 16 странах ЕС. Среди них Болгария, Кипр, Эстония, Дания, Франция, Греция, Исландия, Ирландия, Литва, Латвия, Люксембург, Мальта, Голландия, Польша, Испания и Швеция. Всего в этой партии был 1 миллион доз.

После случая в Австрии, не дожидаясь побочки у себя, вакцинацию препаратами AstraZeneca, заморозили в Эстонии, Литве, Латвии, Люксембурге, на Кипре.

11 марта о приостановке вакцинации "АстраЗенекой", сообщили еще несколько стран, получившие партию ABV 5300.

Власти Дании приняли такое решение после получения жалоб в своей стране. Сколько жалоб они получили не уточняется, но, по их словам, этого достаточно, чтобы приостановить использование британской вакцины, по меньшей мере, на две недели, пока не будут получены первые результаты.

Примеру Дании в целях предосторожности в тот же день последовали в Норвегии и Исландии.

Приостановили вакцинацию и в Италии. Там решили дождаться проверки после смерти двух мужчин на Сицилии. Сообщалось, что там возникли проблемы с препаратами "АстраЗенеки" из одной партии, но не той, что в Австрии - ABV 2856 (в Австрии - ABV 5300 - Ред.).

12 марта еще три страны сообщили, что на некоторое время остановят прививать население вакцинами AstraZeneca.

Заявили об этом в Румынии, куда поступила та же партия, что в Италии - ABV 2856. Власти изъяли оставшиеся 4257 доз препарата до завершения проверки. Вакцинация другими вакцинами фармацевтической компании AstraZeneca из других существующих партий продолжается.

О приостановке вакцинации препаратом от AstraZeneca в пятницу заявили в Болгарии. Правительство страны ожидает от Европейской комиссии по лекарственным средствам официального письма с подтверждением безопасности вакцины. При этом вакцинация прививками от Moderna и Pfizer продолжается.

Отменил запланированные на пятницу прививки вакциной AstraZeneca Таиланд. Такое решение приняли после сообщений о возможных последствиях в Европе.

В Испании вакцинацию AstraZeneca приостановили в нескольких регионах. Такое решение вынесли власти автономных сообществ Андалусия, Кастилия-и-Леон и Астурия. При этом испанское Агентство по лекарственным средствам и продуктам здравоохранения (AEMPS) заявило, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что вакцина является причиной неблагоприятных событий.

А вот в Польше, Швеции, Нидерландах и Франции заявили, что не будут отказываться от вакцинации препаратом компании AstraZeneca.

Что заявляют в AstraZeneca, ВОЗ и ЕС

Официальный регулятор лекарственных средств в Европе и сама компания AstraZeneca уверяют в безопасности вакцины и советуют не останавливать прививки, хотя расследование инцидентов еще продолжается.

Компания AstraZeneca заявила, что ее препарат от коронавируса безопасен.

"Безопасность вакцины широко изучалась в ходе третьей фазы клинических испытаний. Данные, прошедшие экспертную оценку, подтверждают, что вакцина в целом хорошо переносится" - говорится в заявлении компании, которое 11 марта опубликовал канал CNBC.

Также в AstraZeneca сообщили, что доказательств угрозы возникновения тромбов от препарата нет.

"Анализ наших показателей безопасности из более 10 миллионов записей показал отсутствие доказательств повышенного риска эмболии легочной артерии и тромбоза глубоких вен среди представителей какой-либо определенной возрастной группы, пола или в какой-либо партии и определенной стране, связанного с вакциной AstraZeneca от ковида", - заявили в компании.

При этом добавили, что готовы поддержать любое расследование в отношении препарата.

В Европейской комиссии по лекарственным средствам (EMA) также заявили, что пока нет никаких доказательств, что случаи образования тромбов спровоцировала британская вакцина. В качестве аргумента там приводят цифры: на почти 5 миллионов вакцинированных - всего 30 случаев образования тромбов. Это означает, что число случаев таких осложнений среди вакцинированных людей не превышает число подобных случаев среди населения в целом.

"Число тромбоэмболических событий у вакцинированных людей не превышает их числа в общей популяции. По состоянию на 10 марта 2021 года в Европейской экономической зоне было зарегистрировано 30 случаев тромбоэмболических событий среди почти 5 миллионов человек, вакцинированных вакциной от Covid-19 AstraZeneca", – отмечает регулятор.

EMA рекомендовало продолжить использование данного препарата. С аналогичным сообщением выступило министерство здравоохранения Канады.

В ВОЗ также заявили, что связи с ухудшениями здоровья и вакциной "АстраЗенека" не видят и посоветовали продолжать вакцинацию.

"Да, мы должны продолжать использовать вакцину AstraZeneca.... Нет причин ее не использовать", - заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

"Как только у ВОЗ появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах или любых изменениях в текущих рекомендациях" - добавили в ВОЗ.

По данным ВОЗ, по состоянию на 9 марта в мире было сделано более 268 млн прививок от коронавируса и на настоящий момент не зафиксировано ни одной смерти от вакцин.

Под угрозой дефицита

Вместе с тем, пока в Европе приостанавливают вакцинацию AstraZeneca, компания сообщила, что сокращает прогноз поставок вакцин против коронавируса в страны Евросоюза.

До конца марта планируют поставить примерно 30 миллионов доз. Ранее сообщалось о планах на поставку 40 миллионов доз до конца марта. Сокращение поставок объясняют проблемами производства.

Кроме того, в США, где также производят вакцины AstraZeneca от Covid-19, заявили, что в ближайшее время не будут экспортировать вакцину. То есть по планам вакцинации в Европе может ударить дефицит прививок.

Кроме AstraZeneca, Еврокомиссия заключила контракты на поставку вакцин с шестью компаниями - AstraZeneca, BioNtech-Pfizer, Moderna, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, CureVac.

Первые три компании уже поставляют вакцины, но в меньших объемах, чем прописано в контрактах.

Как повлияет скандал с вакцинами на объемы производства "АстраЗенеки" - пока неизвестно.

Остановят ли вакцинацию в Украине?

В Украине наращивают темпы вакцинации аналогом "АстраЗенеки" - вакциной "Ковишилд". Ее украинские власти позиционируют как ту же "Астру", но произведенную в Индии.

И теперь это сыграло злую шутку. Теперь, когда везде в Евросоюзе прокомментировали проблему, молчание украинских властей выглядит странно. То есть украинцам будут колоть "Ковишилд" без остановки. И не обращая внимания на то, что происходит в Европе.

Правда, если там все же обнаружатся какие-то критические проблемы с "АстраЗенекой", отмалчиваться станет сложнее.