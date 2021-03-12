США и их союзники якобы планируют запустить масштабную информационную кампанию против российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В дискредитации препарата будут участвовать "Фонд Сороса".

Об этом со ссылкой на источники в Кремле и в российских спецслужбах сообщает "РИА Новости".

По данным собеседника, Вашингтон собирается "через подконтрольные неправительственные организации - "Агентство США по международному развитию", "Фонд Дж. Сороса", "Фонд Томсон Рейтер" — и медиаструктуры — BBC, Reuters, "Интерньюс" формировать предвзятое отношение к российским "научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19".



"Одновременно США и их союзники планируют тиражировать "разоблачающие материалы" о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии", - добавил источник.

Журналисты, ссылаясь на собеседника в Кремле, сообщили, что организаторы информационной атаки собираются "подкреплять продвигаемые тезисы "о неэффективности и опасности вакцины" инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата".

Источники в официальной резиденции главы РФ назвали такие действия США и союзников попыткой принизить вклад российской науки в глобальную борьбу с распространением коронавируса, подорвать доверие мирового сообщества к нашим научным разработкам и воспрепятствовать их сертификации Всемирной организацией здравоохранения, а также уменьшить спрос на вакцину "Спутник V", которая заняла второе место по количество одобривших ее стран.

Информационная кампания будет распространена на европейские страны, которые зарегистрировали "Спутник V" для экстренного использования: Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.



По словам представителя Кремля, одной из целей кампании является продвижение вакцины производства компаний Pfizer (США) и BioNTech (Германия), и попытка освободиться "не только от выплат возможных компенсаций гражданам по судебных искам в случае появления побочных эффектов, но и от материальной ответственности за халатность непосредственного производителя, включая фабричный брак и нарушение условий хранения".

Напомним, ранее массовое производство "Спутника V" в своих странах согласились развернуть такие страны, как Сербия и Италия.

Ранее "Страна" сообщала, что словаки больше доверяют российской вакцине "Спутник V", чем AstraZeneca и Moderna.