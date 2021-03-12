После скандального интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри рейтинг герцога и герцогини Сассекских среди британцев рекордно снизился.

Об этом свидетельствуют данные исследования YouGov.

Социологи 10-11 марта опросили 1 664 респондента. Оказалось, что положительно к принцу Гарри относятся 45% респондентов, негативно – 48%. При этом еще 2 марта его рейтинг составлял 53%. Кроме того, число британцев, которые относятся к принцу Гарри негативно, впервые превысило число их оппонентов.

К герцогине Сассекской Меган британцы также стали относиться хуже. 31% участников опроса оценил ее положительно, большинство опрошенных – 58% – заявили о негативном отношении. В начале месяца о положительном отношении к супруге принца Гарри заявляли 39% респондентов.





Напомним, в интервью Меган Маркл и принц Гарри рассказали некоторые подробности о королевской семье, которые могут бросить не нее тень. Например, она упоминала о расизме.

Также мы писали о том, что после интервью Опре Уинфри британцы больше симпатизируют королевской семье, чем принцу Гарри и его жене.